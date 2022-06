Photo : YONHAP News

ソウル奨忠洞(チャンチュンドン)にある新羅免税店ソウル店に韓国の人気グループBTS=防弾少年団の公式グッズ売り場がオープンしました。新羅免税店が9日、発表したところによりますと、8日、ソウル店にBTSの公式グッズ売り場「SPACE OF BTS」をオープンしたということです。常設のBTSグッズ売り場を単独でオープンするのは、業界では初めてです。「SPACE OF BTS」では、衣類やかばん、文具など合わせて330種類以上のBTS公式グッズを販売します。BTSのヒット曲「DNA」「Boy With Luv」「ON」などをテーマにしたTシャツなどのグッズをはじめ、ペンやシールなどの文具、ルームシューズ、鏡、マグカップなどの生活雑貨も揃えていて、今後さらに品揃えを充実させていくということです。オープン記念として、グッズを購入した人には先着順に「ON」をテーマにした3種類 のバンダナのうちひとつをプレゼントします。新羅免税店の関係者は、「海外旅行が活性化すれば、世界のBTSファンから大きな関心を集めるだろう」と期待を示しました。