Photo : YONHAP News

韓国の4人組ガールズグループ、BLACKPINKのヒット曲「Kill This Love」のミュージックビデオが、動画投稿サイト「ユーチューブ」で再生回数16億回を突破しました。所属事務所のYGエンターテインメントによりますと、「Kill This Love」のミュージックビデオは、公開からおよそ3年2か月となる19日午前、ユーチューブで再生回数16億回を突破したということです。再生回数が16億回を突破したBLACKPINKのミュージックビデオは、「DDU-DU DDU-DU」に続いて2作目で、K-POPグループとしては初めて再生回数17億回を達成した「DDU-DU DDU-DU」は現在、再生回数19億回に迫っています。2019年4月にリリースされた「Kill This Love」は、アメリカビルボードのメインシングルチャート「ホット100」で、当時K-POPグループとしては過去最高の41位を記録しました。