Photo : YONHAP News

日本のバスケットボール漫画「スラムダンク」の劇場版アニメ「THE FIRST SLAM DUNK」が、公開から2週間となる17日、観客動員数100万人を突破しました。配給会社によりますと、17日午後、累計観客数は100万を超え、ことし公開された映画の中で観客数が100万人を突破した最初の映画となりました。「THE FIRST SLAMDUNK」は現在、「アバター:ウェイ・オブ・ウォーター」に次いで、興行成績2位となっています。 アバターはスラムダンクのおよそ10倍の累計観客数を記録し、大ヒットとなっています。スラムダンクは、公開2週目は口コミによって平日も週末も1週目を上回る観客数となっているとして、配給会社は、「旧正月の連休までこの勢いが続くだろう」と予想しています。「THE FIRST SLAMDUNK」は、原作で最後の試合となった湘北高校と山王工業高校の試合を描いています。