Photo : YONHAP News

韓国の女性アイドルグループ、TWICEが4月から5度目のワールドツアーを開催します。今回のツアータイトルは、「READY TO BE」です。所属事務所によりますと、TWICEは、ソウルを皮切りに、日本の大阪と東京、カナダのトロント、アメリカのロサンゼルスやシアトルなど、14都市で17公演を行います。日本公演は、5月13日と14日に大阪、20日と21日に東京で開催するということです。TWICEのワールドツアーはおよそ1年4か月ぶりで、今回のワールドツアーは、TWICEとしては最大規模だということです。TWICEは来月10日に12枚目のミニアルバム「READY TO BE」とタイトル曲「SET ME FREE」をリリースする予定です。