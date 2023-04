Photo : YONHAP News

韓国の人気アイドルグループ、BTSが2019年にリリースした「Boy With Luv」は、日本レコード協会からダブル・プラチナの認定を受けたと、所属事務所が25日、明らかにしました。日本レコード協会は、ストリーミングの累計再生回数が5000万回以上の曲をゴールド、1億回以上はプラチナ、2億回以上はダブル・プラチナ、3億回以上はトリプル・プラチナ、5億回以上はダイヤモンドに認定しています。今回の「Boy With Luv」の認定で、BTSの曲でダブル・プラチナの認定を受けたのは、「Dynamite」、「Permission to Dance」、「Butter」とあわせて4曲となりました。このうち、2020年にリリースされた「Dynamite」は、累計再生回数が5億回を突破し、ダイヤモンドの認定も受けています。「Boy With Luv」は、アメリカの女性アーティストHalsey(ホールジー)さんが参加した曲で、リリース直後にアメリカ・ビルボードのメインシングルチャート「ホット100」で8位にランクインし、8週連続でランキングに入りました。