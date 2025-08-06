初の公式調査韓国の島の数3390島 住民およそ81万人

Photo : YONHAP News

韓国の島の数は合わせて3390島に上り、総人口のおよそ1.6％に当たる81万人あまりが島に住んでいることが、初の公式な調査でわかりました。韓国行政安全部傘下の韓国島振興院が発表したところによりますと、昨年末の時点で、人が住んでいる「有人島」は480島、人が住んでいない「無人島」は2910島で、合わせて3390島だったということです。政府が島の現況を公式に調査し、結果を発表するのは今回が初めてです。これまで、人が1人以上住んでいる「有人島」は行政安全部が、満潮時に海面上に現れるものの、人が住んでいない「無人島」は海洋水産部が、それぞれ管理し、管理体制が分かれていたことで、島の数の重複集計や集計漏れといった問題が生じていました。こうした状況を受けて、島振興院は、行政安全部や海洋水産部と連携し、各省庁や自治体がそれぞれ管理していた島の情報を整理して、「2025年有人島現況調査」の結果をとりまとめました。これによりますと、もっとも島が多かった地域は、全羅南道（チョンラナムド）で、全国の島のおよそ59.5％に当たる2018島がありました。次いで、慶尚南道（キョンサンナムド）が555島、忠清南道（チュンチョンナムド）が285島、仁川（インチョン）が192島、全羅北道（チョンラブクド）が130島、済州（チェジュ）が67島の順でした。また、島に住んでいる人の数は、総人口のおよそ1.6％に当たる81万3475人でした。