ベトナム最高指導者の国賓晩餐会に経済団体・企業代表も出席

Photo : YONHAP News

李在明（イ・ジェミョン）大統領が、ベトナムの最高指導者、トー・ラム共産党書記長が国賓として韓国を訪問するのに合わせて、今月11日に開く晩餐会に、韓国の経済団体や企業の代表も出席することがわかりました。大統領室の関係者は7日、「晩餐会には、経済や文化など、各分野の交流関係者が出席する予定だ。経済団体や企業の関係者も招いている」と明らかにしました。晩餐会には、大韓商工会議所の会長を務める崔泰源（チェ・テウォン）SKグループ会長をはじめ、韓国経済人協会、韓国経営者総協会、韓国貿易協会、中小企業中央会、韓国中堅企業連合会の代表が出席する見通しです。また、ベトナムに進出しているか、あるいは現地に工場を保有するサムスン電子、LG、現代自動車など、主なグループのトップも出席するものとみられています。ただ、具体的な出席者の名簿はまだ確定していません。ラム書記長は、今月10日から4日間の日程で韓国を訪れる予定で、11日には、李大統領と首脳会談を行い、12日には大韓商工会議所の主催で開かれる韓・ベトナムビジネスフォーラムにも出席する予定です。金民錫（キム・ミンソク）国務総理や崔泰源会長もこのフォーラムに参加する見通しで、金国務総理とラム書記長による面談が行われる可能性もあります。ラム書記長は、13日には釜山を訪れ、朴亨埈（パク・ヒョンジュン）釜山市長と面会する予定です。