中国の「ビザ免除」9か月で訪中韓国人60%増加

Photo : YONHAP News

去年11月、中国政府が韓国を対象にビザ免除政策を実施して以来、中国を訪れる韓国人観光客が大幅に増加したことが分かりました。現地時間の11日、中国メディアが報じたところによりますと、韓国に近い山東省青島空港から中国に入国した韓国人観光客は、去年11月8日から今月7日までの9か月間で合わせて25万人となり、前の年の同じ期間に比べて60％増加しました。青島空港を経由して入国した外国人観光客全体のうち、韓国人が占める割合は72％で、このうち、ビザ免除政策を利用して青島を訪れた韓国人観光客の数は、年間およそ20万に上ります。現在、青島空港とソウル・釜山（プサン）・済州（チェジュ）・清州（チョンジュ）など、韓国各地を結ぶ航空便の数は1日およそ40便となっていて、韓国人観光客の場合、週末を利用して観光や出張などの目的で青島を訪れるケースが多いということです。中国は去年から、外国人観光客の誘致を目的としたビザ免除措置の拡大や国際線の増便などを進めています。青島当局は、青島を訪れる韓国人観光客をターゲットに、今年5月には旅行商品の販売や広報、サービス保証などの措置を発表しました。中国の国営通信社、新華社通信によりますと、今年1月から5月に上海を訪れた外国人観光客254万3千人のうち、韓国人観光客は35万6千人で、前の年の同じ期間に比べて138.5％の大幅な増加となりました。