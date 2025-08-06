アニメ「K-POPガールズ！」主題歌 ビルボードで首位に

Photo : YONHAP News

世界的な人気を集めているネットフリックスのアニメーション映画「K-POPガールズ！デーモンハンターズ」の劇中歌「Golden」が、アメリカ・ビルボードのメインシングルチャート「ホット100」で1位を獲得しました。ビルボードは現地時間の11日、チャートの予告記事で、「Golden」が前週から順位を1つ上げ、首位に立ったと伝えました。ビルボードによりますと、「ホット100」で1位を獲得したK-POPの曲は、BTS＝防弾少年団が6曲、BTSメンバーのジミンさんとジョングクさんのソロ曲がそれぞれ1曲ずつあるのみで、女性アーティストによるK-POP曲の1位は「Golden」が初めてです。「Golden」は、「K-POPガールズ！デーモンハンターズ」に登場する架空の3人組ガールズグループ「ハントリックス」の曲です。ビルボードは、「ハントリックス」の実際の歌手であるイジェさんとレイ・アミさんは韓国ソウル出身で、オードリー・ヌナさんはアメリカ・ニュージャージー州出身だと紹介しました。この曲は先月初め、81位で「ホット100」にランクインしたあと、映画のヒットを追い風に順位を上げ、7週目にしてついに首位に立ちました。「Golden」はまた、今月1日にアメリカ・ビルボードと並ぶ世界2大チャートの1つ、イギリスのオフィシャルシングルチャート「トップ100」でも1位を記録し、両チャートを制覇する快挙となりました。