双子パンダ ２歳迎え独り立ちへ

Photo : YONHAP News

韓国で双子としては初めて生まれたジャイアントパンダ姉妹、「睿宝（ルイバオ）」と「輝宝（フイバオ）」が、2歳の誕生日を迎え、独り立ちします。この双子パンダは、2023年7月7日、韓国では２回目となる自然繁殖で誕生しました。ソウル近郊のテーマパーク「エバーランド」は12日、「睿宝と輝宝が母親の愛宝（アイバオ）の元を離れ、明日から別々に生活する」と明らかにしました。パンダは通常、生後1年半から2年で独立生活を始めます。双子パンダはこれまで、愛宝と離れて過ごす時間を段階的に増やす独立トレーニングを受けました。エバーランドによりますと、エバーランドのパンダワールドで13日午後から双子パンダの姿を見ることができるということで、午前中は愛宝が来園者を迎えるということです。双子パンダは、来月新たにオープンする「パンダセカンドハウス」で適応期間を経た後、終日一般公開される予定です。パンダは、中国が外交と友好促進の象徴として海外に貸与する「パンダ外交」の一環として韓国に送られました。中国以外の国で生まれたパンダは、中国との協定に従って、4歳になる前に中国に返還しなければならないため、睿宝と輝宝も2027年ごろに中国に返還することになります。