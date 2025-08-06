メニューへ 本文へ

永同世界国楽エキスポ 来月12日開幕

Write: 2025-08-13 10:06:23Update: 2025-08-13 11:11:08

韓国の伝統音楽「国楽」の魅力を世界に発信する「2025永同（ヨンドン）世界国楽エキスポ」が1か月後に迫りました。
 
このイベントは、国楽をテーマにした初のエキスポで、忠清北道（チュンチョンブクド）永同郡のレインボーヒーリング観光地と国楽体験村で来月12日から10月11日まで開催されます。
 
組織委員会によりますと、今回のエキスポでは、堅苦しいイメージの国楽に最新トレンドを取り入れて再解釈したフュージョン国楽や創作公演など、多彩なプログラムが展開されるということです。
 
また、普段国楽に接する機会のない人や外国人も気軽に楽しめるよう、伝統と現代、地域と世界、世代と階層を超えた公演や体験コンテンツも用意されているということです。
 
さらに、世界30か国・地域の公演団が各国の特色ある伝統芸術を披露するパレードも行われます。
 
展示館は、「国楽テーマ館＆世界音楽文化館」、「未来国楽館」、「国楽産業振興館」の3つで構成され、国楽の自主性や優秀性、先端性、拡張性などを確かめることができます。
 
組織委員会によりますと、ことし4月に入場券の先行販売が行われ、今月11日までのおよそ4か月間で10万6000枚が売れたということです。
 
また、130あまりの企業や機関、団体が入場券を購入し、9億3000万ウォンの後援金も寄せられたということです。
 
組織委員会は13日午後7時、永同複合文化芸術会館でボランティア発足式を兼ねた記念公演を開催する予定です。
