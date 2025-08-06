プーチン大統領 米ロ首脳会談前に金委員長と電話会談

Photo : YONHAP News

ロシアのプーチン大統領が、アメリカのトランプ大統領との首脳会談を控え、北韓の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長と電話で会談したとロシア大統領府が明らかにしました。ロシア大統領府が現地時間の12日、明らかにしたところによりますと、プーチン大統領は、15日にアメリカのアラスカで開かれるトランプ大統領との首脳会談について、金委員長に説明したということです。今回の米ロ首脳会談では、ウクライナ戦争の終結に向けた方策が主な議題となる見通しで、ホワイトハウスの報道官は12日、当事国であるウクライナは今回の会談に参加しないことを改めて確認しています。また、ロシア大統領府は、今回の電話会談でプーチン大統領が、去年6月19日に北韓の平壌（ピョンヤン）で結ばれた「包括的戦略パートナーシップ条約」にもとづき、すべての分野での友好・善隣・協力関係を一層発展させていく意志を金委員長と確認し合ったと明らかにしました。さらに、プーチン大統領は、ウクライナでの戦闘、なかでもロシア西部クルスク州への北韓の支援と、北韓軍の「勇敢さ」に言及したということです。これに対して、北韓側はロシアの対応を全面的に支持すると伝えたということです。両首脳は、引き続き連絡を取り合うことで一致していて、金委員長のロシア訪問の可能性も取りざたされています。