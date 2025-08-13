世論調査「日本に好感」38％ 調査開始以来最高水準

Photo : YONHAP News

韓国で行われた世論調査で、日本や日本人に対する好感度が1989年の調査開始以来、最高水準となりました。韓国の調査会社「韓国ギャラップ」が、日本からの独立80周年にあわせて12日から3日間、全国の18歳以上の1007人を対象に行った調査では、「日本に好感を持つ」と答えた人は38％で、去年より上昇しました。「好感を持たない」は45％、「どちらでもない」は17％でした。一方、「日本人に好感を持つ」と答えた人は56％で、「好感を持たない」26％を大きく上回りました。日本に対する好感度より、日本人に対する好感度が高い傾向は一貫して続いています。日本への好感度はこれまで、2002年の韓日ワールドカップや1993年の河野談話の後に上昇し、2005年の島根県による「竹島の日」条例制定後に急落するなど変動を繰り返してきました。最低は2019年の12％、最高は2011年の東日本大震災直後の41％です。また、日本への好感度が低い時期でも、日本人への好感度は40％以上を維持していて、2019年には日本への好感度が12％にとどまりましたが、日本人への好感度は41％でした。世代別では若い世代ほど日本人への好感度が高く、日本に否定的な人の中でも37％が日本人には肯定的な印象を持っていました。