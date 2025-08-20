李大統領就任100日記念切手 事前予約分が初日完売

Photo : YONHAP News

李在明（イ・ジェミョン）大統領の就任から100日を記念して発行する記念切手の事前予約分が、予約開始初日に完売しました。郵政事業本部が20日、発表したところによりますと、記念切手は18日から2日間、インターネット郵便局で事前予約を受け付けましたが、初日の18日午後2時ごろに2万部すべてが売り切れたということです。郵政事業本部は、今回の記念切手に、李大統領の回復と成長に向けた決意と、国民主権を掲げる政府の一員として責任を全うするという意志を込めたと説明しています。切手には李大統領のさまざまな日常の姿も写されていて、食べ物を食べる姿や、自転車に乗って走る姿などもあります。記念切手の発行規模は、シート22万枚（バラでは328万枚）、小型シート45万枚、記念切手帳5万冊で、バラの切手と小型シートの価格は430ウォン、記念切手帳は2万7000ウォンです。正式な販売は、大統領就任から100日を迎える来月11日から、全国の総括郵便局やインターネット郵便局（www.epost.go.kr）などで始まります。郵政事業本部の関係者は、「正式販売の初日も、オープンと同時に駆け込んで買い求める人が多いと見込まれる」と話しています。