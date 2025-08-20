韓米・韓日首脳会談の日程発表 李大統領 米でハンファ造船所も視察

Photo : YONHAP News

今月23日と25日に開かれる韓日・韓米首脳会談の日程が発表されました。李在明（イ・ジェミョン）大統領は韓米首脳会談の翌日、アメリカ・フィラデルフィアにあるハンファ・フィリー造船所を視察し、韓米協力への意思を示すものとみられます。韓国大統領室の報道官は、李大統領と金恵景（キム・ヘギョン）夫人が23日朝出国し、日本で、午前から訪日日程を開始すると明らかにしました。在日同胞との昼食懇談会を皮切りに、午後には石破総理大臣との韓日首脳会談や晩さん会など公式日程が予定されています。24日午前には日本の国会の要人と面談し、午後に日本を出国してアメリカに向かいます。李大統領は、アメリカ・ワシントンに現地時間の24日午前に到着し、在米同胞との夕食懇談会を皮切りに訪米日程を開始します。25日にはアメリカのトランプ大統領との韓米首脳会談をはじめ、経済界や学界の関係者との会合などを行います。そして、26日にはフィラデルフィアに移動し、ハンファグループが運営するフィリー造船所を視察します。ハンファ・フィリー造船所は去年末、ハンファグループの投資で買収した造船所で、アメリカとの関税交渉の際に韓国側が提案した造船産業への投資プロジェクト、いわゆる「MASGA＝アメリカの造船を再び偉大に（Make American Shipbuilding Great Again）」など、造船分野における韓米協力の象徴的な場所です。今回の訪問を通じて協力の意思を示す狙いがあるとみられます。