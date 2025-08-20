列車事故受け韓国鉄道公社社長が辞意表明

Photo : YONHAP News

韓国南東部の慶尚北道（キョンサンブクト）青道（チョンド）郡で発生した列車事故をめぐり、韓国鉄道公社＝KORAILに責任を問う声が高まっているなか、韓国鉄道公社のハン・ムンヒ社長が辞意を表明しました。ハン社長は19日に事故現場を訪れ、「遺族と国民の皆様に深くお詫び申し上げる。重い責任を痛感している」と述べ、辞意を表明しました。ハン社長は、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前政権当時に相次いだ鉄道事故で解任された羅喜丞（ナ・ヒスン）前社長の後任として、去年7月に就任しましたが、任期1年ほどで、不名誉な退陣となりました。今回の事故は、今月19日午前10時50分ごろ、青道郡の京釜（キョンブ）線・南省峴（ナムソンヒョン）駅と青道駅の間で発生しました。東大邱（トンデグ）駅を出発して晋州（チンジュ）に向かっていた列車が、線路沿いを移動していた作業員7人をはね、2人が死亡、5人が重軽傷を負いました。作業員らは、作業承認を受け、移動を始めてからわずか7分で事故に遭ったということです。一方、現職の鉄道機関士出身で、李在明（イ・ジェミョン）政権で異例の抜擢を受けた金榮訓（キム・ヨンフン）雇用労働部長官は20日、国会の環境労働委員会で、鉄道は危険度の高い代表的な事業所だと強調したうえで、「今回のような事故を徹底的に根絶し、再発を防止する」と述べました。警察は、当時の作業承認の手続きや安全規則の順守を含め、事故の原因を多角的に調査しています。*2025年8月22日修正*