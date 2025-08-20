北韓 巡航ミサイル迎撃の映像を初公開

Photo : KBS News

北韓は、地対空ミサイルで巡航ミサイルを迎撃することに成功したとする映像を初めて公開し、防空能力を誇示しました。韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領による日本とアメリカの訪問や、韓米合同軍事演習をけん制する狙いがあるとの見方が出ています。北韓の国営メディア、朝鮮中央通信が24日に伝えたところよりますと、ミサイル総局は23日、金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長の立ち会いのもと、2種類の改良型の新型地対空ミサイルの発射実験を行ったということです。実験では、無人機や巡航ミサイルなど、さまざまな空中目標への対応力を確認したとしています。北韓が地対空ミサイルで巡航ミサイルを迎撃する映像を公開するのは初めてです。この場で金委員長は、来年予定されている朝鮮労働党の党大会を前に、国防科学研究部門に達成すべき重要な課題を指示したとしていますが、具体的な内容は明らかにされていません。北韓は防空システムの強化を進め、現代戦に対応する姿勢を示しているとみられます。専門家の間では、今回のミサイルについて、ロシアの短距離地対空ミサイル「トール」を改良したものとの見方が出ています。ウクライナ戦争をめぐる派兵の見返りとしてロシアから技術支援を受け、これまで成功率が低かった迎撃能力を改善した可能性があると分析されています。一方、韓国軍の合同参謀本部は24日、北韓による地対空ミサイルの発射を事前に把握し、監視していたと発表しました。