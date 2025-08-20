あす韓米首脳会談 李大統領「必要なことはすべて話し合う」

Photo : YONHAP News

李在明（イ・ジェミョン）大統領は韓米首脳会談について、「トランプ大統領と北韓問題を含め、必要なことはすべて話し合う。最終的には現実的で合理的な結論に至るだろう」と述べました。これは、李大統領が24日、日本訪問を終えてワシントンに向かう専用機の中で記者会見し、述べたものです。今回のアメリカ訪問で最大の焦点となるのは、26日未明に行われる韓米首脳会談です。先月合意した関税交渉の調整や、韓国に駐留するアメリカ軍の役割の見直しなど、同盟の在り方に加え、北韓の核問題も議題になる見通しです。関税をめぐりアメリカが農畜産物の輸入規制緩和などを追加で求める可能性について、李大統領は「一方的に変えろと言われて、簡単に『はい』とは答えられない」と述べ、安易に応じない姿勢を強調しました。また、「会談の議題は双方の大統領が提起する。制限なしに必要なことはすべて話す」として、幅広い協議に意欲を示しました。今回のアメリカ訪問には、サムスンやSK、LGなど韓国の大手企業の経営幹部も同行していて、投資や協力のあり方について協議する予定です。李大統領は韓国時間の25日未明、ワシントンに到着し、最初の行事として在米韓国人との懇談会に出席しました。26日未明に韓米首脳会談に臨み、その後には、両国財界によるビジネス会議や、アメリカのシンクタンク「戦略国際問題研究所」での講演が予定されています。最終日には韓国の造船大手、ハンファが買収したフィラデルフィアの造船所を訪れる計画です。