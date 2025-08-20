韓米首脳会談 李大統領が韓日関係改善の意志を強調

Photo : YONHAP News

李在明（イ・ジェミョン）大統領は、トランプ大統領との首脳会談で、韓日関係の改善が韓米関係の発展と韓日米3か国の協力強化において重要だとの考えを示しました。アメリカのホワイトハウスで現地時間の25日に行われた少人数会合で、トランプ大統領が記者の質問を受けて「韓日間には慰安婦問題など非常に敏感な課題があると承知している。過去の問題のために韓国と日本が良好な関係を築くことは難しいのか」と問いかけました。これに対し、李大統領は「韓日米協力は非常に重要な課題だ。韓米関係の発展のためにも韓日関係がある程度、収拾されなければならない」と答えました。また、李大統領は「トランプ大統領が韓日米協力を非常に重視しているため、大統領に会う前に日本を訪れ、心配される問題をあらかじめ整理してきたと受け止めていただきたい」と述べました。李大統領はそのうえで、「日本で石破茂総理大臣と会談した際、両国間にあった多くの障害要因が取り除かれたと感じた」と語りました。これに対しトランプ大統領は、「いくつか課題は残っているが、私の任期中に多くの障害は除去された。安倍元総理は非常に良い人物で、韓国にも温かい視線を向けていた。石破総理も同様で、韓日関係の将来は明るい」と述べました。