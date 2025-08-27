ことし夏の平均気温 過去53年で最高に

Photo : YONHAP News

この夏の韓国の平均気温は25.7度となり、気象庁が1973年に統計を取り始めてから、最も暑かったことがわかりました。気象庁が1日に発表したところによりますと、ことしの6月から8月までの夏の全国の平均気温は25.7度で、去年の25.6度を上回りました。これは、気象庁が統計を開始して以来、夏の平均気温としては最も高い数値です。気象庁によりますと、北太平洋高気圧とチベット高気圧が重なって韓国を長期間覆ったことにより、去年に続いて2年連続で記録的な猛暑となったということです。日中の最高気温の平均は30.7度で過去最高、日中の最低気温の平均は21.5度で過去2位となりました。とくに夜間の最低気温の平均は21.9度で、去年と同じ数値を記録し、2年連続で過去最高となりました。1日の最高気温が33度以上の猛暑日の日数は平均28.1日で、2018年と1994年に続き過去3位、午後6時1分から翌日午前9時までの最低気温が25度以下に下がらない熱帯夜の日数は平均15.5日で、去年と2018年、1994年に続き過去4位でした。一方、ことしの夏の全国の平均降水量は619.5ミリで平年の85％にとどまり、これまでで20番目に少ない記録となりました。とくに江原道（カンウォンド）東部の嶺東（ヨンドン）地域では232.5ミリにとどまり、統計を取り始めて以来、最も少ない降水量を記録しました。