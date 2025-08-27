世田谷 韓国人女性殺人事件 韓国人の男を殺人の疑いで逮捕

Photo : YONHAP News

東京・世田谷区で韓国籍の40歳の女性を刃物で切りつけるなどして殺害したとして、交際相手だった韓国籍の30歳の男の容疑者が2日、殺人の疑いで日本で逮捕されました。容疑者は前日の1日午後1時半すぎ、被害者の女性を刃物で切りつけたあと逃走し、この日の夕方、羽田空港の第3ターミナルにいるのが見つかりました。日本メディアの報道によりますと、当時、容疑者の服から血痕が確認されたということです。女性は血を流して倒れているのが見つかり、病院に搬送されましたが、その後死亡しました。発見当時、女性は首に切りつけられたような傷があったということです。東京・港区に住んでいた女性はアパレル関連の仕事をしていて、1日、撮影用のスタジオを訪れた際、休憩中に1人でいるところを襲われたとみられています。複数の現地メディアによりますと、女性と交際中だった容疑者は先月23日、日本に入国し、女性の家に滞在していました。しかし、女性は先月29日に都内の交番を訪れ、容疑者について「別れ話をしたら暴力を振るわれた」などと相談していたということです。警察は女性を安全な場所に避難させた上で、容疑者に対し帰国するよう口頭で指導を行ったところ、男は「大阪に寄ってから帰国する」と話したため、東京駅まで同行し、新幹線に乗車するのを見届けました。しかし、翌日の30日、容疑者が女性の自宅に再び訪れたため、警察は成田空港まで再度同行し、容疑者が出国手続きを行う様子を見届けたということです。ただ、容疑者は実際には出国せず、再び女性のいるところへ戻り、犯行に及んだものとみられています。