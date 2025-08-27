８月末の外貨準備高4163億ドルに ３か月連続増加

Photo : YONHAP News

先月の韓国の外貨準備高は、前の月より50億ドル近く増えておよそ4163億ドルと、3か月連続の増加となりました。韓国銀行が3日に発表した資料によりますと、8月末の時点で外貨準備高は前の月に比べて49億5000万ドル増えて4162億9000万ドルでした。韓国の外貨準備高は、ことし5月に4046億ドルと、この5年間でもっとも低くなりましたが、その後6月に56億ドル、7月に11億ドルと増加が続いています。韓国銀行は、「ドル安により、ほかの通貨資産のドル換算額が増加し、運用収益も拡大した」と説明しました。資産別には、国債や社債などの有価証券が11億ドル増えて3661億ドル、預金は37億ドル増えて250億ドルでした。IMF=国際通貨基金の加盟国が外貨不足に陥った場合に、外貨を豊富に保有している加盟国から、外貨の融通を受けることができる権利のSDR=特別引き出し権は、やや増加して157億ドル、金保有額は前の月と同じ47億ドルでした。一方、7月末の時点で韓国の外貨準備高は世界10位でした。1位は中国で3兆2900億ドル、2位は日本で1兆3000億ドル、続いてスイス、インド、ロシア、台湾、ドイツ、サウジアラビア、香港の順でした。