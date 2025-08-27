韓国国会議長が金委員長と挨拶 抗日戦勝利80年式典で

Photo : KBS News

中国で行われた抗日戦争勝利80周年の記念行事に出席した韓国の禹元植（ウ・ウォンシク）国会議長が、北韓の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長と挨拶したことがわかりました。中国・北京で3日に開かれた記念軍事パレードの控え室で、韓国代表として出席した禹議長が金委員長に対し、7年ぶりの再会だと声をかけたところ、金委員長は短く「はい」と応じたということです。韓国大統領室によりますと、李在明（イ・ジェミョン）大統領は金委員長に向けた平和のメッセージを禹議長に事前に託しましたが、直接伝える時間はなかったということです。禹議長が金委員長に会ったのは2回目で、2018年に板門店で開かれた南北首脳会談の晩餐会以来です。7年ぶりの今回の再会は、南北関係において象徴的な意味を持つと評価されています。禹議長は同じ場で中国の習近平国家主席と会い、10月に韓国南東部の 慶州（キョンジュ）で開かれるAPEC首脳会議への出席を要請しました。また、昼食会ではロシアのプーチン大統領と握手し、ロシアで活動する韓国企業への関心を求めました。プーチン大統領は金委員長にどのようなメッセージを伝えればよいかと尋ねたのに対し、禹議長は、「韓半島の平和と繁栄を定着させることが重要だ」と強調しました。ただ、ロシア大統領府は「簡単な挨拶にすぎず、特別な会談ではなかった」と明らかにしました。