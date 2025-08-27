特別検察 尹前大統領の妻の金品授受・公認介入を起訴状に詳述

Photo : YONHAP News

尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の妻、金建希（キム・ゴニ）氏をめぐる不正疑惑を捜査する特別検察チームは、金氏が尹前大統領の配偶者として国政運営に直接・間接的に関与した人物と判断し、金氏の起訴状に旧統一教会から金品を受け取った疑惑や国政選挙での公認候補選びに不当に介入した疑惑などを詳しく記載していたことがわかりました。特別検察チームによりますと、金氏は2022年に旧統一教会から高級ブランドバッグやネックレスなど数千万ウォン相当の贈り物を受け取った見返りに、政府レベルで教団を支援すると約束したということです。また、当時与党「国民の力」の党大会でも、教団が公認候補選びに影響力を及ぼそうと介入を試みたことが明らかになりました。特別検察チームによりますと、金氏が尹前大統領の当選に旧統一教会 が大きく貢献したとして、謝意を伝えたことを確認したということです。さらに特別検察チームは、こうした金品が教団側の働きかけとともに、すべて金氏に渡ったと結論づけました。これに先立ち、金氏は特別検察チームの取り調べに応じるため出頭した際、自らを「何でもない人」と表現しましたが、一部では公職者の身分ではない点を強調し、収賄罪などの適用を避けようとする意図があるとの見方も出ています。特別検察チームは、今後も金氏に関する追加疑惑の捜査を続ける方針です。