李大統領の支持率 就任100日控え63% 歴代大統領３位

Photo : YONHAP News

就任100日を控えた李在明（イ・ジェミョン）大統領の支持率が63%となり、国民の直接選挙で選ばれた歴代の大統領の中で3番目に高かったことがわかりました。李大統領の日本、アメリカ歴訪など、首脳外交が前向きな影響を及ぼしたものと見られます。独立記念日である光復節に合わせて、子どもの不正入学で実刑判決を受けた野党「祖国革新党」の曺国（チョ・グク）前代表ら与党に近い人物への恩赦を発表したあと、下落傾向にあった支持率が、2週連続で上昇し、60%を回復しました。世論調査会社「韓国ギャラップ」が、今月2日から4日まで全国の18歳以上の成人1002人を対象に行った調査によりますと、「李大統領が国政をうまく運営している」と答えた人は63％で、前の週から4ポイント上昇しました。「うまくできていない」との否定的な評価は28％で、2ポイント下がり、｢どちらとも言えない｣と意見を保留した人の割合は9%でした。肯定的に評価した理由について聞いたところ、「外交」（18%）、「経済・国民生活」（13％）、「全般的にうまくやっている」（9％）などが挙げられました。一方、否定的評価の理由では、「経済・国民生活」（15％）、「外交」（11%）、「過度な福祉・生活支援金」（10%）の順となりました。先月行われた調査で、否定的評価の理由で最も多かったのは、「恩赦」と「外交」でした。歴代の大統領を対象に、就任100日頃に行った調査で、肯定的な評価は、盧泰愚（ノ・テウ）元大統領（57%）、金泳三（キム・ヨンサム）元大統領（83%）、金大中（キム・デジュン）元大統領（62%）、故廬武鉉（ノ・ムヒョン）元大統領（40%）、李明博（イ・ミョンバク）元大統領（21%）、朴槿恵（パク・クネ）元大統領（53%）、文在寅（ムン・ジェイン）元大統領（78％）、尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領（28%）となっています。李大統領は今月11日、就任から100日にあわせて記者会見を行う予定です。