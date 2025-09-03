BLACKPINKのロゼ 米VMAで「ソング・オブ・ザ・イヤー」受賞 K-POP初

Photo : YONHAP News

韓国の人気ガールズグループ、BLACKPINKのメンバー、ロゼさんが、アメリカの大衆音楽授賞式「MTVビデオ・ミュージック・アワーズ（VMA）」で2冠に輝きました。ロゼさんは現地時間の7日、アメリカ・ニューヨークで開かれた「MTVビデオ・ミュージック・アワーズ」で、世界的なトップアーティストのブルーノ・マーズさんとのデュエット曲「アパート」で主要部門「ソング・オブ・ザ・イヤー」を受賞しました。K-POP歌手がこの部門を受賞するのは初めてです。また、BLAKPINKが「ベスト・グループ」を受賞し、2冠を達成しました。ロゼさんは受賞のあいさつのなかで、「信じられない」と切り出したあと、「このトロフィーを、夢を追っていた16歳の自分に贈りたい。これまでの努力が報われた瞬間だ」などと喜びを語ったうえで、マーズさんに感謝を伝えたほか、韓国語でプロデューサーのTEDDYさんやBLAKPINKのメンバーに言及しました。一方、ロゼさんも候補に挙がっていた「ベストK-POP」部門は、同じBLAKPINKのメンバー、リサさんが受賞しました。リサさんはポップスターのドージャ・キャットさん、レイさんとともに歌った「ボーン・アゲイン」でトロフィーを手にしました。リサさんの「ベストK-POP」受賞は去年に続き2年連続で、通算3回目となります。