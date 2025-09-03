慶州APEC首脳会議まであと50日 最終準備が加速

Photo : YONHAP News

来月31日に慶尚北道（キョンサンブクド）慶州（キョンジュ）で開かれるAPEC=アジア太平洋経済協力会議首脳会議まで、あと50日となり、最終準備が加速しています。今回の会議には、21の国や地域の首脳をはじめ、企業やメディアの関係者など最大で3万人が訪れる見込みです。首脳会議の会場は、慶州ファベク・コンベンションセンターを改装し、VIPラウンジ、二国間会談の会場、同時通訳室を設置していて、夕食会場は、国立慶州博物館の中央広場に伝統建築様式を取り入れて建設しています。国際メディアセンターも建設工事が進んでいます。慶州エキスポ大公園の展示場は、工事進捗率90％ともっとも早く進んでいて、二次電池、半導体、自動車など韓国の先端産業を紹介する展示空間となる予定です。慶州市と慶尚北道は、宿泊施設として慶州市内の半径10キロ以内におよそ1万2000室を確保していて、浦項（ポハン）迎日（ヨンイル）湾港には、大型クルーズ船を停泊させ、CEO=最高経営責任者用の宿泊施設として活用することを検討しています。市は、普門（ポムン）観光団地や主要道路の整備、夜間の景観の改善などを進め、警察と消防は、災害や事故に備えた訓練を行っています。李喆雨（イ・チョルウ）慶尚北道知事は、「世界が注目する行事であるだけに、あらゆるリスク要因に備え、安全対策に万全を期す」と述べました。