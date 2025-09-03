ソウル 自殺未遂や自傷行為の児童・生徒数が４年間で10倍に

Photo : YONHAP News

ソウル市で自殺や自傷行為を試みた児童・生徒の数が、この4年間でおよそ10倍に増えたことがわかりました。ソウル市教育庁によりますと、去年の児童・生徒の自殺は、前の年に比べて2.1倍、2020年に比べて2.8倍にそれぞれ増えました。また、自殺未遂や自傷行為をした児童・生徒数は、前の年に比べて2.1倍、2020年に比べて10倍にそれぞれ増えました。これは、コロナ禍以降、青少年の精神的不安定さが高まった結果だと分析されています。これを受けて、ソウル市教育庁は、児童・生徒の心の健康を守る総合対策をまとめ、迅速な対応体制の構築に乗り出しました。柱となるのは、24時間体制の「ソウル児童・生徒統合コールセンター」の運営です。危機の兆候が報告されると、48時間以内に初動介入することを原則とし、緊急時は、緊急対応チームが1時間以内に現場に出動します。また、相談員の配置を小学校にも拡大し、毎年50人以上を新たに配置するほか、来年度からは、すべての学年で社会情緒教育を必修化します。さらに、深刻な心理的危機にある児童・生徒を支援する代替教育機関の「心の癒し学校」を来年9月の完成を目指して設立します。ソウル市教育庁のトップ、鄭根埴（チョン・グンシク）教育監は、「小さなサインも見逃さない。ソウル市教育庁が児童・生徒の心を守る盾となる」と強調しました。