経済 韓日経済安全保障対話開催 AIなどでの協力策を協議

韓国と日本の当局者がソウルで第4回韓日経済安全保障対話を開き、AI=人工知能などでの協力策を協議しました。



韓日経済安全保障対話が10日、ソウルで開かれ、韓国側からは、大統領室の宋基昊（ソン・ギホ）経済安全保障秘書官、日本側からは、内閣府で経済安全保障を担当する早田豪官房審議官がそれぞれ首席代表として出席しました。



大統領室は、「先月23日に両国首脳が経済安全保障分野でのコミュニケーションの強化に合意したことを受けたものだ。幅広いテーマについて意見交換を行い、具体的な協力策を模索した」と明らかにしました。



韓日両国は会議で、サプライチェーンやAI・量子技術など先端分野での協力、多国間の場での相互協力策、経済安全保障政策に関する相互理解の促進などをテーマに議論し、来年に次の経済安全保障対話を開催することで合意しました。



李在明（イ・ジェミョン）大統領と、石破総理大臣は先月23日、首脳会談を行い、「新たな経済通商秩序のもとで、両国間の戦略的なコミュニケーションの強化が必要だという認識を共有し、安全保障・経済安全保障を含む各分野で首脳や各レベルでの交流を強化していく」という共同発表文を採択しています。