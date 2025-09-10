KOSPI 初の3400突破 大株主基準維持で投資心理改善

Photo : YONHAP News

韓国の株式市場で、KOSPI=韓国総合株価指数が史上初めて3400を超えました。大株主に対する譲渡所得税の課税基準を強化しないという政府の方針が追い風となり、投資心理が改善した形です。15日のKOSPIは、前の営業日より12.24ポイント、率にして0.36％高い3407.78で取引を開始しました。取引時間中には史上最高値となる3417.87まで上昇しました。終値は前の営業日に比べて11.77ポイント、0.35％高い3407.31となり、初めて3400台に乗せ、過去最高値を更新しました。KOSPIはこれで10営業日連続の上昇となり、4営業日連続で最高値を塗り替える展開です。この日、国会で開かれた会議で、韓国の具潤哲（ク・ユンチョル）経済副総理兼企画財政部長官は「資本市場を活性化するため、大株主の基準は現行の50億ウォンを維持する」と表明しました。政府は当初、課税基準となる大株主の基準を保有額50億ウォンから10億ウォンに引き下げる方針を打ち出していました。しかし、投資心理が冷え込むとして投資家の強い反発が広がり、最終的に現行水準を維持する方向へ転じました。また、アメリカの大手ハイテク株が堅調に推移していることも追い風となっています。