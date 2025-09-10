メニューへ 本文へ

「K-POPデーモンハンターズ」サントラ ビルボード200で初の首位

Write: 2025-09-16 09:54:49Update: 2025-09-16 10:21:55

Photo : YONHAP News

世界的な人気を集めているネットフリックスのアニメーション映画『K-POPガールズ！デーモンハンターズ』のオリジナル・サウンドトラック（OST）アルバムが、アメリカ・ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」で初めて1位を獲得しました。
 
サウンドトラックアルバムが1位を記録したのは、2022年のディズニー映画『ミラベルと魔法だらけの家』以来、3年ぶりです。
 
これで、『K-POPガールズ！デーモンハンターズ』のサウンドトラックは、メインシングルチャート「HOT 100」とアルバムチャートの双方で1位を獲得し、劇中歌「Golden」はシングルチャートで4週連続の首位となっています。
 
「Billboard 200」は、フィジカルアルバムのセールス、ストリーミング回数をアルバムセールスに換算した数値（SEA）、デジタル音源のダウンロード回数をアルバムセールスに換算した数値（TEA）を合算したアルバムユニットで順位が決められています。
 
今週のアルバムユニットは12万8000枚で、このうちストリーミング（SEA）が10万3000枚と大半を占め、フィジカルアルバム販売は2万3000枚、ダウンロード（TEA）は2000枚でした。
 
ビルボードは、デラックス・エディションの再発売や全米で行われた「シング・アロング上映会」が売り上げとストリーミングの増加につながったと分析しています。
 
ビルボードによりますと、サウンドトラックアルバムが1位を達成したのは、今回が通算7回目で、来月はLP盤の発売も予定されているということです。
 
一方、韓国の人気グループ、Stray Kids（ストレイキッズ）のフルアルバム「KARMA」は先週から4ランク下げ、8位となりました。
