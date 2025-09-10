李大統領が世宗市で閣議開催 「国家均衡発展を加速」

Photo : YONHAP News

李在明（イ・ジェミョン）大統領は16日、新政権発足後初めて世宗（セジョン）市で閣議を開き、「世宗での執務室と国会議事堂の建設を着実に推進していく」としたうえで、国土の均衡ある発展を加速させる方針を表明しました。世宗特別自治市は2012年に発足した韓国の行政中心都市です。現在、世宗市にある政府庁舎には、18の中央行政機関と国に政策提言などを行う国策研究機関が移転していて、閣議や国政懸案点検会議など、主な政府の会議も定期的に開かれています。首都圏への過度な集中を解消し、国土の均衡ある発展を目指して建設され、現在は、世宗国会議事堂の建設が進められています。李大統領は、「世宗市は、地域均衡発展の象徴的な場所だ。行政首都、世宗の完成は、均衡発展という大きな土台石を置くことだ」と述べました。また、「いまのように首都圏集中が続けば、首都圏は過密化し、地方は消滅する危機に直面する。国家均衡発展は選択ではなく必須だ」と強調しました。さらに、政府が進めている「5極3特戦略」のスピードを上げ、「AI=人工知能にもとづいて地域ごとの特性に合った戦略を策定し、均衡成長の拠点を構築する」と説明しました。この「5極3特戦略」は、首都圏1極体制を超え、5つの広域拠点と3つの特化地域に国土を分け、地域ごとに産業とインフラ投資を集中させる国家均衡発展構想です。