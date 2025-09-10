韓国総合株価指数 ５営業日連続で最高値更新

Photo : YONHAP News

韓国の株式市場で、KOSPI=韓国総合株価指数が3449.62で取引を終え、5営業日連続で最高値を更新しました。16日のKOSPIは、前の営業日より13.82ポイント、率にして0.41%高い3421.13で取引を開始し、一時は3452.50まで上昇しました。終値は、前の営業日より42.31ポイント、率にして1.24%高い3449.62となり、終値で5営業日連続で最高値を記録しました。専門家は、「アメリカ株式市場のハイテク株の強さに加え、米中高官協議への期待が重なり、アメリカと日本の株式市場が最高値を更新している」としたうえで、「韓国株式市場も半導体銘柄を中心に上昇局面を主導している」と説明しました。サムスン電子は16日、前の営業日より3.79％高い7万9400ウォンで取引を終え、年内最高値を記録しました。また、SKハイニックスも、前の営業日より5.14％高い34万8000ウォンで取引を終えました。KOSPIは終値で11営業日連続で上昇となったほか、5営業日連続で最高値を更新しました。過去最長の連続上昇記録は、1984年1月19日から2月2日、2019年3月29日から4月16日、同じく2019年9月4日から24日など13営業日です。1984年当時はオイルショックで底を打った景気が本格的に回復し、2019年には貿易摩擦が緩和したことで株価が上昇しました。