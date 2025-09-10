最大野党の国会議員 不法な政治資金受け取った疑いで逮捕

Photo : YONHAP News

最大野党「国民の力」の権性東（クォン・ソンドン）国会議員が、旧統一教会（世界平和統一家庭連合）から不法な政治資金を受け取った疑いで16日、逮捕されました。尹錫悦（ユン・ソンニョル）前大統領の側近である権議員は、大統領選挙を控えていた2022年1月、尹前大統領に組織票を入れる見返りとして旧統一教会から教団への支援を要請されたうえで、違法な政治資金1億ウォンを受け取った疑いがもたれています。権議員は「政権による政治弾圧だ」と反発しましたが、裁判所は受け入れず、証拠隠滅の恐れがあるとして逮捕状を発布しました。韓国で特別検察官の捜査によって、不逮捕特権を持つ現職の国会議員が逮捕されたのは初めてです。不逮捕特権は国会の同意があれば解除できます。先月28日、特別検察官は権議員に対する逮捕状を請求し、9月11日の国会の本会議で、与党「共に民主党」主導で権議員に対する逮捕同意案が可決されました。権議員自身も「不逮捕特権による防御」という政治的批判を避け、正面から捜査に臨む姿勢を示すため、採決で賛成票を投じました。一方、特別検察官は権議員に対する補充捜査を行うとともに、旧統一教会の幹部に対する調査にも着手しました。特別検察官は権議員への資金提供は教団の韓鶴子（ハン・ハクチャ）総裁の承認のもとで行われたとみていて、韓総裁に出頭を要請しています。韓総裁は17日午前、特別検察官事務所に出頭し、事情聴取を受けています。