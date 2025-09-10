中国 自国民救助中に殉職した警察官に哀悼の意

Photo : YONHAP News

中国政府は、干潟に取り残された中国人高齢者を救助する過程で殉職した韓国の海洋警察官、故イ・ジェソク氏に哀悼の意を表しました。中国外務省の報道官は16日の定例会見で、「イ・ジェソク氏の痛ましい死に深い哀悼を表し、自らを犠牲にして他人を救った精神を高く評価する」と述べました。さらに「ことし6月、中国の張家界市で運転手が自らの命を犠牲にして韓国人乗客を守った事例のように、両国には感動的な物語が多い」として、「これは両国国民の友好を深めるきっかけとなる」と強調しました。中国外務省によりますと、15日に厳かに営まれたイ氏の告別式には、在韓中国大使館の関係者が代表で参列しました。仁川海洋警察署所属だったイ氏は、今月11日未明、仁川（インチョン）にある干潟に取り残された70代の中国人男性を救助する過程で行方不明となりました。イ氏は潮が満ちると、自らの救命胴衣を中国人男性に手渡し、一緒に陸地へ移動する過程で潮流に流され、6時間後に遺体で発見されました。一方、今回の事故をめぐっては現場対応の問題点が明らかになり、海洋警察に対する批判の声も出ています。救助出動は2人1組が原則であるにもかかわらず、イ氏が単独で現場に出動したことや、追加の支援要請に応じていなかったことなどが指摘されています。