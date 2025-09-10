日本音楽・文化体験行事の「J-POP ZIP」 ソウルで開催

Photo : KBS News

日本の音楽と文化をZIP（圧縮）して韓国ファンに届ける体験型カルチャーキャンペーン「J-POP ZIP 2025」が19日からソウルで開かれます。「J-POP ZIP 2025」は19日から21日までの3日間、ソウル市城東（ソンドン）区にある「スペースS50」で開かれ、日本の音楽、ゲーム、観光地、特産品など、J-POP文化を一堂に集めて紹介する体験型カルチャーキャンペーンです。なかでも日本のアーティストたちによるステージが用意され、ファンの期待を集めています。ジャズアニメ映画「BLUE GIANT（ブルージャイアント）」で主人公のサックス演奏を担当した馬場智章（ばば ともあき）さんや、在日韓国人3世のシンガーの母と、アメリカ人ベーシストの父の間に生まれた日本の人気シンガー、クリスタル・ケイさんが公演を行います。また、日本で人気の4人組バンド「SEKAI NO OWARI（セカイノオワリ）」が初日のオープニングセレモニーに参加し、ファンと交流します。このほかに、ヤマハが開発した音声合成技術の「ボーカロイド」の曲やアニメ音楽をDJスタイルで楽しめるステージなどさまざまなゲーム体験コーナーも設けられます。去年のイベントには6000人以上が訪れ、大盛況となりました。