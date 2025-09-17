李大統領 国連事務総長に「韓半島問題」への支援を要請

Photo : YONHAP News

国連総会に出席するためアメリカ・ニューヨークを訪れている李在明（イ・ジェミョン）大統領は、グテーレス国連事務総長と会談し、韓半島問題に対する国連の支援を要請しました。李大統領は現地時間の23日、グテーレス事務総長と会談し、「韓半島の平和と安全保障は国際社会の安定と直結している」と述べ、国連の持続的な関心と支援を求めました。これに対し、グテーレス事務総長は「分断された国際社会の中でも、韓国は信頼されるパートナーだ」として、対北韓政策を積極的に支持すると応じました。李大統領とグテーレス事務総長が会うのは今回が2回目で、ことし6月のG7＝主要7か国首脳会議でも懇談したことがあります。このほか李大統領は、ウズベキスタンやチェコの首脳とも相次いで会談し、鉱物やインフラの供給網、原子力発電や半導体、EV電気自動車、それに防衛産業分野における協力の拡大について協議するなど、多国間外交を続けました。一方、李大統領は翌日の24日、AI＝人工知能をテーマとする国連安全保障理事会のハイレベル公開討論を主宰する予定です。この会議で韓国の大統領が議長を務めるのは初めてで、グテーレス事務総長も出席し意見を交わす見通しです。