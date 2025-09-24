秋夕連休に3200万人が移動 過去最大級の大型連休が影響

Photo : YONHAP News

ことしの韓国の旧盆、秋夕（チュソク）は、祝日が前後に入ることで過去最大級の大型連休となり、3200万人以上が国内外に移動すると見込まれています。韓国国土交通部によりますと、秋夕の特別交通対策期間である10月2日から12日にかけて移動する人は、去年より8.2％増えて3218万人に上る見通しです。去年に比べて移動人口が増加するとみられているのは、ことしの秋夕連休の前後に、建国記念日にあたる3日の「開天節」と9日の「ハングルの日」があるため、短くても3日から9日までの7日間、平日の10日も休めば3日から12日までの最大10日間の長期連休になるためです。秋夕当日の10月6日には933万人が移動し、もっとも混雑すると予想されています。国民の40.9％が連休期間中の旅行を計画しており、そのうち国内旅行が89.5％、海外旅行が10.5％を占めました。移動手段は自家用車が84.5％と圧倒的に多い結果となりました。韓国政府は、交通混雑の緩和に向け、高速道路の路肩車線69区間を運用するほか、バスと鉄道の運行回数や座席数もそれぞれ15％前後増やすとしています。また、秋夕前後の4日間は高速道路の通行料を無料にするほか、主な空港の出国場を前倒しで利用できるようにし、混雑の緩和に取り組む方針です。