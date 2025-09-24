APECのCEOサミットに世界的企業トップが集結 エヌビディアCEOも来韓か

Photo : YONHAP News

来月31日に慶州（キョンジュ）で開かれるAPEC=アジア太平洋経済協力会議にあわせて行われる「APEC CEOサミット」に、世界的企業のトップが多数出席する見通しです。特にアメリカ半導体大手、エヌビディアのジェンスン・ファンCEOが来韓する可能性が高まっており、韓国財界との協力に向けた協議にも注目が集まっています。大韓商工会議所が主催する今回のCEOサミットには、1700人あまりの世界的企業のトップが参加する見込みで、すでにおよそ1000人が出席を確定しています。韓国政府と財界は、主要人物の招待に総力を挙げています。特にAI革新の象徴的存在であるエヌビディアのファンCEOの参加に注目が集まっています。ファンCEOは10月31日に単独セッションを行う案が検討されており、来韓日程も事実上確定したと伝えられています。ファンCEOが韓国を訪れた場合、サムスン電子の李在鎔（イ・ジェヨン）会長やSKグループの崔泰源（チェ・テウォン）会長と会談する可能性もあります。会談ではエヌビディアのAIチップに必要な高帯域幅メモリーの供給や次世代メモリーにおける協力について議論するとみられます。このほか、オープンAIのサム・アルトマンCEOやマイクロソフトのサティア・ナデラCEO、アップルのティム・クックCEO、グーグルのスンダー・ピチャイCEO、TSMC創業者のモリス・チャン氏など、IT業界の大物が出席する可能性も取り沙汰されています。オープンAIは最近、韓国に支社を設立し、カカオやサムスン、SKなどとの協力を拡大しており、韓国との接点が一層広がっています。