北韓高官「核を絶対に放棄しない」 国連総会で演説

Photo : YONHAP News

北韓は7年ぶりに国連総会に高官を派遣し、演説を通じて非核化には応じない立場を改めて強調しました。北韓外務省の金善慶（キム・ソンギョン）次官は現地時間の29日、アメリカ・ニューヨークの国連本部で開かれた国連総会の一般討論で演説し、「わが国は、核兵器を絶対に放棄せず、いかなる場合でもこの立場を撤回することはない」と述べました。金次官はまた、「非核化を求めるのは、主権や生存権、憲法の放棄を強要するのと同じだ」として、核保有の正当性を訴えました。そのうえで、「アメリカと同盟国による侵略の脅威が強まるのに比例して、わが国の物理的な抑止力が強化され、その結果、韓半島では力の均衡が保たれている」と強調しました。さらに、韓日米3か国の軍事協力を批判するとともに、最近行われた韓米軍当局による図上演習「アイアンメイス」によって韓半島情勢が極度に緊張したと非難し、北韓の核保有は韓日米に対抗する自衛のためだと主張しました。一方、金次官は、米朝対話の再開については言及しませんでしたが、北韓への尊重と友好を前提にした対話の可能性については否定しませんでした。北韓の高官が国連総会で演説を行ったのは2018年以来、7年ぶりです。北韓は、2014年と2015年に李洙墉（リ・スヨン）外相を、2016年から2018年には李容浩（リ・ヨンホ）外相を派遣しましたが、2019年2月にハノイでの米朝首脳会談が物別れに終わって以来、高官代表団は派遣していませんでした。今回の演説は、来月に韓国の慶州（キョンジュ）で開かれるAPEC=アジア太平洋経済協力会議を前に、米朝首脳外交の再開が取り沙汰されるなかで行われたため、大きく注目されました。