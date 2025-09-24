李大統領 釜山で石破総理と会談へ

Photo : YONHAP News

李在明（イ・ジェミョン）大統領は30日、1泊2日の日程で韓国を訪問する石破総理大臣と釜山（プサン）で首脳会談を行い、夕食を共にします。今回の石破総理の訪韓は、首脳による相互往来「シャトル外交」の一環で、先月の李大統領の訪日に対する答礼の意味があります。大統領室の魏聖洛（ウィ・ソンラク）国家安保室長は、「李大統領の8月の訪日に対する答礼訪問が1か月余りで実現したことには、シャトル外交が復元、定着したという意義がある」と評価しました。今回の首脳会談が、ソウルではなく釜山で行われることにも意味があります。李大統領は先の首脳会談の際、石破総理に対し、次回の訪韓の際は首脳会談を地方で行うことを提案していました。日本の総理大臣が首脳会談のためにソウル以外の都市を訪れるのは、2004年7月に小泉総理が済州島（チェジュド）を訪問して以来21年ぶりです。両首脳は、地方での会談開催を通じて、地方活性化に関する協力意志を強調する機会となることを期待しています。また両首脳は、前回の首脳会談で取り上げた人口問題や地方活性化といった共通の課題に加え、AI=人工知能や水素エネルギーなど、未来の協力案についても協議する予定です。石破総理は来月、退任する予定です。大統領室は、石破総理が退任したあとも、日本政界の重鎮として韓日関係の発展に重要な役割を果たすことを呼びかける意向も明らかにしました。