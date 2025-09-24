慶州でAPEC記念K-POPコンサート開催

Photo : YONHAP News

今月31日に慶州（キョンジュ）で開かれるAPEC=アジア太平洋経済協力会議を前に、今月10日にK-POPコンサート「2025 APECミュージックフェスタ」が開かれます。慶尚北道と慶州市、KBSNは今月10日午後6時から、慶州市民運動場で「2025 APECミュージックフェスタ」を開くと明らかにしました。今回の公演には、Billlie、NCT WISH、ONF、ONEUS、WEi、USPEER、izna、KickFlip、H1-KEY、Hearts2Hearts、チェ・イェナ、チョン・デヒョン、ハ・ソンウンが出演します。公演の模様は動画投稿サイト「ユーチューブ」でライブ中継されるほか、 来月21日午後11時10分からKBS2をはじめ、KBS N、KBSワールドチャンネルで放送されます。入場券は9月30日午後5時から予約サイトのNOLインターパークで無料配布されています。また、今回のAPECミュージックフェスタの特別プログラムとして、「ウーマン・オン・ミュージック（WOM）」が来月24日午後5時に慶州・普門（ボムン）湖の水上舞台で行われます。公演には、韓国、日本、中国、ロシア、ベトナムの5か国を代表する女性アーティストが出演します。イベントの関係者は「2025 APECミュージックフェスタは単なるコンサートを越え、韓国の文化的底力を全世界に示す場となるだろう」と紹介しました。