サイエンス 科学技術情報通信部 オープンAIと覚書締結

韓国の科学技術情報通信部は、生成AIを開発するアメリカの「オープンAI」と、韓国のAIエコシステムの発展に向けて協力するため、了解覚書=MOUを結びました。



科学技術情報通信部が1日、発表したところによりますと、韓国の相互に連携し協力し合うAIエコシステムの地域間の均衡ある発展や公共部門のAI転換の促進、AI人材の育成のための共同プロジェクトなどで「オープンAI」と協力するということです。



また、アメリカ国内の5か所に大規模なデータセンターを建設する「スターゲイト」プロジェクトのように、「オープンAI」が進めるグローバル・データセンターの構築事業に韓国企業が参加できるよう支援する内容も盛り込まれています。



裵慶勲（ペ・ギョンフン）副総理兼科学技術情報通信部長官は、「今回の了解覚書締結を通じて、世界をリードするAI企業とともに韓国のAI大転換を加速させ、韓国のAIエコシステムの競争力を強化するよう一層努力する」と述べました。