国民10人に6人「秋夕に祭祀の供え物用意しない」

Photo : YONHAP News

韓国の国民の10人に6人が、ことしの秋夕（チュソク）の連休に祭祀の供え物を並べる「チャレサン」を用意しないと答えたことが分かりました。韓国農村経済研究院が全国の20歳以上の消費者1000人を対象に行った調査によりますと、「チャレサンを準備する」と答えた割合は40.4％でした。2016年の74.4％から30ポイント以上も減少しています。専門家らは、核家族化や伝統儀礼の簡素化、価値観の変化などが複合的に影響していると分析しています。秋夕の連休の過ごし方について尋ねたところ、「実家や親戚の家を訪問する」が54.2％で最も多く、続いて「自宅で休む」34.9％、「国内旅行」5.5％、「海外旅行」2.7％の順となりました。また、祭祀を行う際の形式も大きく変わってきています。「伝統礼法に従いつつも簡素化する」と回答した割合が58.4％で最も多く、「伝統礼法に従う」と回答した割合は21％にとどまり、2016年と比べて半分以下に減りました。一方で、「家族の好みに合わせた料理を中心に並べる」は14.9％となり、2016年より増加しています。供える果物も変化しています。国産ではナシとリンゴがそれぞれ28％台で1位と2位を占めましたが、バナナやオレンジなどの輸入品を供えると答えた割合は34.9％で、7年前より増加したことが明らかになりました。