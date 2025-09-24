高市氏の自民党新総裁当選 韓国政府「新内閣と緊密に意思疎通」

Photo : KBS News

韓国政府は、日本の次の総理大臣となる見通しの自民党新総裁に高市早苗・前経済安全保障担当大臣が選出されたことを受け、「新しい内閣と緊密に意思疎通を図り、韓日関係の前向きな流れを維持していく」との立場を示しました。韓国外交部の当局者は4日、「10月中旬に日本の国会で首相指名選挙を経て新内閣が発足するものとみられる」としたうえで、「変動する地政学的環境のなか、両国は類似した立場を持つ隣国であり、グローバルな協力パートナーとして未来志向の関係発展に努めていくことを期待する」と述べました。高市新総裁は、15日と見られる国会での首相指名選挙を経て、石破総理大臣の後任として新しい総理大臣に就任する見通しです。外交部はまた、「韓日間でシャトル外交が復元された以上、新しい総理大臣とも活発な交流を続けたい」としています。一方、韓国メディアは高市新総裁について「女性版安倍晋三」と呼び、日本の代表的な保守強硬派で、極右的傾向のある政治家だと伝えています。過去に靖国神社を参拝した経歴があり、今後、歴史認識をめぐる問題でどのような姿勢を示すのか注目されています。ただ、復活したシャトル外交など首脳間の意思疎通の枠組みが韓日関係の安定に寄与するとの見方もあり、両国が現実的な協力を続ける余地は十分にあると指摘されています。