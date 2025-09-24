秋夕の帰省・帰京で韓国全土の高速道路が大渋滞

Photo : YONHAP News

旧暦のお盆、秋夕（チュソク）当日の6日、墓参りや行楽に出かける車、そして帰省や帰京の車が集中し、全国の高速道路は下り線・上り線ともに激しい渋滞となっています。韓国道路公社によりますと、正午にソウルを出発した場合の所要時間は、釜山（プサン）まで9時間40分、光州（クァンジュ）まで7時間40分、大田（テジョン）まで4時間50分、江陵（カンヌン）まで5時間10分と予想されています。反対に、各都市からソウル料金所までの所要時間は、釜山から9時間50分、光州から8時間20分、大田から4時間10分、江陵から6時間と見込まれています。6日に全国の高速道路を利用する車両は前日より90万台以上多い667万台に達する見通しです。特に帰京の車が集中する午後5時前後に渋滞がピークとなり、解消は翌7日未明の1時ごろになると予測されています。一方、天気は全国的に曇りや雨の見込みです。雨は7日夜にかけて東海岸や南東部から止むと予想されていますが、多くの地域では満月を望むのは難しいとみられています。ただ、南海岸や済州（チェジュ）島の一部では雲の切れ間から秋夕の月を眺められる可能性があります。満月は午後5時30分ごろに昇り、午後11時50分に最も高く上がる見通しです。