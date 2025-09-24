KOSPI連動ETFの収益率53％ 定期預金の33倍に

Photo : YONHAP News

KOSPI＝韓国総合株価指数に連動するETF＝上場投資信託に投資していた場合、ことし初めからこれまでに、定期預金の33倍を超える収益を上げたという分析が出ました。大信（テシン）証券によりますと、今月1日の時点で、主要な資産運用商品の中で最も高い収益率を示したのは「KOSPI200」に連動するETFで、代表的な商品である「KODEX200」は年初の3万1305ウォンから4万8135ウォンへと53.76％上昇しました。「KOSPI200」は、KOSPI市場に上場する企業のうち、時価総額と取引量の大きい200社で構成された指数で、サムスン電子やSKハイニックスなどの大型優良株が含まれています。同じ期間のKOSPI指数の上昇率は44.06％で、史上最高値を何度も更新した動きがETFの収益率にも反映されました。国内株式型ファンドは平均48.6％上昇し2位となり、安全資産とされる金は46.3％上がり、変動の大きいビットコイン（20.8％）の2倍を超える収益を記録しました。海外株式型ETF（S&P500）は13.6％上昇しました。これに対し、韓国5大銀行の1年もの定期預金の金利は1.61％にとどまり、KOSPI200に連動するETFの収益率と比べて、33分の1の水準でした。不動産市場では、全国の住宅売買価格指数が0.23％の上昇にとどまり、ほぼ横ばいとなりました。ことしのKOSPI急騰は、AI用半導体の好調や外国資金の流入、主要企業の業績改善が重なった結果と分析されています。さらに、政府の資本市場の活性化政策に対する期待が加わり、株式市場の上昇に一段と弾みがついたものとみられています。