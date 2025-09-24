BBC 「ソン・フンミンはロサンゼルスでメッシ級の効果」

Photo : YONHAP News

MLS＝アメリカ・メジャーリーグサッカーのロサンゼルスFCに移籍したソン・フンミン選手が、9試合で8得点を挙げる活躍を見せているなか、イギリスBBCはソン・フンミン選手を「ロサンゼルスでメッシ級の効果をもたらした選手」と高く評価しました。BBCは8日、「完璧な獲得-ロサンゼルスでメッシ級の効果見せたソン・フンミン」というタイトルの記事を掲載し、ソン・フンミン選手のMLSデビューからの2か月を「選手とクラブの双方にとって、最高の選択が完璧にかみ合った事例」と伝えました。ソン・フンミン選手は、ことし8月にイングランド・プレミアリーグのトッテナムから、MLS史上最高額となるおよそ2650万ドルでロサンゼルスFCに移籍しました。移籍後は9試合で8ゴール2アシストを記録し、瞬く間にチームの主力攻撃陣となりました。BBCはMLSの解説者のコメントを引用し、「ソン・フンミン選手は合流直後からほとんどの試合にフル出場しており、チームメイトとの連携も長年プレーしてきたかのように自然だ」と評価しました。解説者はまた、「もしクリスティアーノ・ロナウド選手がMLSに加入すれば、クラブは『ロナウドのチーム』になってしまうだろうが、ソン・フンミン選手はロサンゼルスFCのアイデンティティを損なうことなく完全に溶け込んでいる」と説明しました。BBCはさらに、ソン・フンミン選手の人気を「サッカーの神」と呼ばれるリオネル・メッシ選手になぞらえ、ユニフォームは合流直後の1週間で世界の全スポーツの中でもっとも多く売れたほか、ロサンゼルスFCのSNS閲覧数は549％も急増したと伝えました。そして、「MLSではヨーロッパのスター選手が期待を裏切るケースも多かったが、ソン・フンミン選手はその期待に完全に応え、チーム戦力を高めた稀有の選手だ」と絶賛しました。