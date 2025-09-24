政府 データセンター火災の復旧率30％ 大統領が現場視察

Photo : YONHAP News

韓国政府の電算システムを管理する国家情報資源管理院で先月26日に発生した火災をめぐり、韓国政府は火災によって停止した行政サービスの復旧を急いでいます。中央災害安全対策本部によりますと、10日0時の時点で、火災によって停止した709の行政サービスのうち214が復旧していて、復旧率は30.2％に達しました。復旧が完了したシステムには、政府調達や不動産情報、記録管理など主要な行政サービスが含まれています。政府は秋夕（チュソク）の連休中もおよそ800人体制で復旧作業を続け、今週中に一部の電算室が再稼働する見通しです。ただ、火災で直接被害を受けた区域は完全な再構築が必要で、復旧にはさらに時間がかかるとみられています。李在明（イ・ジェミョン）大統領は10日、火災発生から14日ぶりに現場を訪れ、復旧の進捗を点検しました。あわせて、復旧作業の途中に亡くなった公務員を悼み、現場の人員をねぎらいました。亡くなった公務員は、今月3日、世宗(セジョン)政府庁舎で投身して死亡したことが確認されました。行政情報システムの復旧作業を支援していた、行政安全部の職員だったということです。事件のあと、システム復旧の長期化と過重な業務負担が、現場の職員たちに大きなプレッシャーを与えているとの指摘も出ています。李大統領は今回の事故を受け、国家の基幹データインフラに対する安全管理の強化や、公務員の労働環境の改善、徹底した再発防止策に取り組むことを指示しました。火災の影響で一部の行政サービスが中断し、国民の苦情対応や公共情報の利用に不便が生じています。今後、政府は復旧作業を加速し、今月末までには主要システムを正常化することを目指しています。