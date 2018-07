Photo : KBS News

사이버 외교사절단으로 불리는 비정부 민간 단체 반크가 독립운동가들을 소개하는 영문사이트를 개설했습니다.반크 측은 내년이면 3.1운동 100주년을 맞지만 아직까지 한국 독립운동가들을 세계에 알리는 활동이 미미해 이 사이트를 만들었다고 밝혔습니다.사이트에는 '독립을 위해 싸운 보이지 않는 영웅들' (The Unsung Heroes who fought for independence)이라는 제목과 함께 김구, 유관순, 안중근 등 독립운동가 12명의 업적이 정리돼 있습니다.또 3.1 운동의 의미와 영어, 스페인어, 프랑스어로 번역한 독립선언서 등 한국 독립운동의 역사적 자료도 함께 실렸습니다.반크는 전 세계 누구라도 인터넷과 스마트폰으로 사이트에 접속할 수 있다고 설명하고, 앞으로 SNS를 통해 외국인들에게 한국 독립운동가들을 알리는 캠페인을 전개할 계획이라 밝혔습니다.